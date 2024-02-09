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​Клопп рассказал, в чём надо прибавить «Ливерпулю» после поражения от «Арсенала»

09 Февраля 2024 • 18:22 Комментировать
Арсенал
3:1
Ливерпуль

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил о поражении от «Арсенала» в прошлом туре Премьер-лиги (1:3).

«За несколько дней до того матча мы провели нашу лучшую игру, выступление против «Челси» [победа 4:1 – прим.] было совершенным. Высший класс.

«Арсенал» провёл хорошую игру. Теперь мы должны отреагировать – мы никогда не относимся к таким вещам легкомысленно. В прошлом матче владение мячом даже близко не соответствовало нашим стандартам. Всё зависит от того, как мы обороняемся. Это была главная тема для обсуждений, ведь это то, в чём нам нужно серьёзно прибавить», - сказал Клопп журналистам.

В субботу, 10 февраля, «Ливерпуль» примет «Бёрнли».

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