​Артета похвалил Мойеса и его «Вест Хэм»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби – «Вест Хэм» против «Арсенала». Рулевой «канониров» Микель Артета похвалил своего оппонента – наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса.

«Мойес – действительно опытный тренер, хорошо умеющий добиваться максимальной отдачи от своей команды. Он делает это разными способами. Это действительно конкурентоспособный менеджер, который хорош в получении преимущества в игре. Он умеет ждать подходящего момента, чтобы попытаться тебя наказать.

У «Вест Хэма» действительно хорошая команда. Нам нужно показать себя как можно лучше, чтобы выиграть у них», - сказал Артета на пресс-конференции.