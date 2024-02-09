Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета похвалил Мойеса и его «Вест Хэм»

09 Февраля 2024 • 17:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
1 5.80 X 4.30 2 1.53
11.02 17:00

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт дерби – «Вест Хэм» против «Арсенала». Рулевой «канониров» Микель Артета похвалил своего оппонента – наставника «молотобойцев» Дэвида Мойеса.

«Мойес – действительно опытный тренер, хорошо умеющий добиваться максимальной отдачи от своей команды. Он делает это разными способами. Это действительно конкурентоспособный менеджер, который хорош в получении преимущества в игре. Он умеет ждать подходящего момента, чтобы попытаться тебя наказать.

У «Вест Хэма» действительно хорошая команда. Нам нужно показать себя как можно лучше, чтобы выиграть у них», - сказал Артета на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Дэвид Мойес Микель Артета ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Февраля
17:59
​Артета похвалил Мойеса и его «Вест Хэм»
12:48
«Ювентус» летом хочет купить полузащитника «Арсенала»
10:53
Моррис: «Райс хотел перейти в «Челси», «Вест Хэм» был готов продать его за 60 миллионов евро»
08 Февраля
15:38
«Арсенал» и «Челси» активно следят за двумя нападающими
11:03
«Вест Хэм» отказался продавать Боуэна в январе за 58 миллионов евро
07 Февраля
11:47
Артета доволен выступлениями Жоржиньо, но «Арсенал» пока не решил будущее игрока
00:22
Директор «Вест Хэма» – о подписании Филлипса: «Мы искали лидера»
06 Февраля
16:04
У «Арсенала» есть опция продления контракта с Жоржиньо на один год
05 Февраля
14:41
Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»
11:13
Райс: «Мы очень рады, что Артета является нашим тренером»
04 Февраля
23:59
«Арсенал» готов поспорить с «Челси» за Осимхена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Клопп дал ответ «Барселоне» «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне ​Стала известна позиция Холанна по трансферу в «Реал» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок «Реал» сделал предложение клубу Роналду Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Клопп дал ответ «Барселоне» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения
Спортивные новости
Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.02.24 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон Эвертон
1.22 6.40 11.00
Видео
10.02.24 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брайтон Брайтон
1.83 4.00 3.65
Видео
10.02.24 в 18:00
Ливерпуль Ливерпуль
Бёрнли Бёрнли
1.24 6.40 9.20
Видео
10.02.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брентфорд Брентфорд
2.09 3.35 3.40
Видео
10.02.24 в 18:00
Фулхэм Фулхэм
Борнмут Борнмут
2.32 3.50 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Февраля
18:36 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о своей статистике против Дайча
18:30 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: «Игра против «Манчестер Юнайтед» – это игра на шесть очков»
18:22 · Англия. Премьер-лига
​Клопп рассказал, в чём надо прибавить «Ливерпулю» после поражения от «Арсенала»
18:15 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о новой травме Тьяго
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Артета похвалил Мойеса и его «Вест Хэм»
17:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета отреагировал на критику «Арсенала» за бурное празднование победы над «Ливерпулем»
17:46 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать одноклубника Захаряна
17:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о синих карточках в футболе
17:32 · Англия. Премьер-лига
Клопп ответил, могут ли Макаллистер и Эндо играть вместе
17:23 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не поддержал идею синей карточки в футболе
17:22 · Англия. Премьер-лига
​Альфонсо Дэвис интересен двум топ-клубам АПЛ
17:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, когда Салах может вернуться к тренировкам
17:07 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Нам не стоит обсуждать состояние Брэдли
17:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп подтвердил, что Собослаи пропустит матч с «Бёрнли»
16:21 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: Я очень доволен игрой Фернандеса и Галлахера
Все новости
Рекомендуем