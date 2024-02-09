​Артета отреагировал на критику «Арсенала» за бурное празднование победы над «Ливерпулем»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отреагировал на критику его команды за бурное празднование победы над «Ливерпулем» (3:1).

«Я ничего об этом не знал. Мне это нравится, потому что речь идёт о страсти и эмоциях. Это моё мнение, кто-то может думать иначе. Когда ты что-то делаешь публично, найдутся те, кто оценят это положительно, но будут и те, кто оценят это отрицательно. Мы хотим вести себя так, как считаем нужным, и мы не хотим это потерять.

Тренеры и команды много празднуют. В АПЛ очень сложно побеждать. Для нас это был важный матч, это чувствовалось по атмосфере на стадионе», - сказал Артета журналистам на пресс-конференции.