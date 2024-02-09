«Ливерпуль» может подписать одноклубника Захаряна

«Ливерпуль» работает над усилением состава команды. Как сообщает Football Transfers, мерсисайдский клуб готов побороться с «Арсеналом» за полузащитника Мартина Субименди из «Реал Сосьедада».

Стоит сказать, что слухи давно связывают Субименди с более статусными клубами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего воспитанника «Реал Сосьедада» в 50 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Мартин Субименди провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Отметим, что за «Реал Сосьедад» с лета выступает россиянин Арсен Захарян.