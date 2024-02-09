Гвардиола высказался о синих карточках в футболе

​Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном введении синих карточек в футболе.

- Я слышал об этом, но пока это не официальная информация. Когда ФИФА примет окончательное решение и объяснит всему миру все правила синей карточки, тогда я выскажу свое мнение. А сейчас это просто идея, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, ФИФА рассматривает вариант с введением синих карточек за преднамеренные нарушения. В случае получения синей карточки игрок будет удалён с поля на 10 минут.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 23 турах 49 очков. В следующем туре «горожане» на своем поле примут «Эвертон». Встреча пройдет 10 февраля и начнется в 15:30 по мск.