​Альфонсо Дэвис интересен двум топ-клубам АПЛ

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может сменить клуб в летнее трансферное окно. Слухи давно связывают игрока с «Реалом», однако у 23-летнего канадца есть и другие привлекательные варианты.

Как сообщает HITC, видеть Дэвиса в своих рядах хотят английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Гранды АПЛ составят «Реалу» конкуренцию в борьбе за подписание Дэвиса.

Стоит сказать, что действующий контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Таким образом, ближайшим летом осуществить трансфер игрока можно будет по приемлемой цене. Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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