Два клуба АПЛ хотят назначить Бенитеса

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес, ныне работающий в «Сельте», намерен сменить клуб по окончании нынешнего сезона. Как сообщает Todofichajes, 63-летний наставник хочет вернуться в Англию, где ранее работал с «Ливерпулем» и лондонским «Челси».

На Туманном Альбионе есть два претендента на Бенитеса. Предложить пост главного тренера испанцу готовы «Борнмут» и «Брайтон», которые летом могут расстаться с нынешними наставниками.

Рафаэль занял пост рулевого «Сельты» летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026 года.

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