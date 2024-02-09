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Александер-Арнольд: «Приятно снова оказаться на поле»

09 Февраля 2024 • 13:17 Комментировать
Арсенал
3:1
Ливерпуль

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы.

В минувшем матче 23-го тура Английской премьер-лиги против «Арсенала» Александер-Арнольд впервые вышел в стартовом составе команды после восстановления от травмы и сыграл 58 минут.

— Приятно вернуться. Это всегда неприятное время, когда ты отсутствуешь, ты так завидуешь тому, что не можешь играть. Приятно вернуться к парням и находиться рядом с ними, путешествовать, приятно снова оказаться на поле, — цитирует защитника пресс-служба мерсисайдцев.

В текущей кампании 25-летний Александер-Арнольд провел 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и записал на свой счет девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трент Александер-Арнольд

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