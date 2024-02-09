«Бавария» нашла вратаря, который заменит Нойера

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага, ныне выступающий на правах аренды за мадридский «Реал», имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортует Todofichajes.

По данным журналистов, в подписании 29-летнего вратаря заинтересована мюнхенская «Бавария», которая подыскивает замену опытному Мануэлю Нойеру. Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно. Сам Кепа уже дал согласие на переезд в Мюнхен.

Арендный договор Аррисабалаги с «Челси» истекает в конце июня 2024 года. Его потенциальный трансфер оценивается в десять миллионов евро.