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Хау: Я верю, что «Ньюкасл» сможет хорошо выступить в Кубке Англии

09 Февраля 2024 • 13:02 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Ньюкасл
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10.02 20:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона.

— Мы стремимся вернуться к стабильной форме. Мы по-прежнему очень хотим финишировать как можно выше в лиге. Мы отчаянно пытаемся добиться успеха, я вижу это в игроках каждый день. Кубок Англии по-прежнему является для нас реальной целью, впереди нас ждет трудная игра, но я все еще верю, что мы сможем хорошо выступить в этом соревновании, — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

После 23 туров «Ньюкасл» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В активе команды Хау 33 набранных очка.

Завтра, 10 февраля, «Ньюкасл» встретится на выезде с «Ноттингем Форест». Начало матча 24-го тура АПЛ запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау

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