«Ювентус» летом хочет купить полузащитника «Арсенала»

Туринский «Ювентус» ближайшим летом хочет купить опорного полузащитника лондонского «Арсенала». Если верить изданию Fichajes, «старая синьора» намерена подписать Томаса Парти, которого «канониры» будут готовы продать по окончании сезона.

Ранее руководство «Арсенала» приняло решение продать полузащитника в следующее трансферное окно. «Канониров» не устраивает, что ганский футболист слишком часто подвергается травмам.

Парти в нынешнем сезоне провёл 4 матча в чемпионате Англии, где не отметился ни одним результативным действием. Ганец перебрался в «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико».