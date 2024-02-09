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«Барселона» вышла из гонки за Киммиха слухи

09 Февраля 2024 • 12:27 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1 1.20 X 7.20 2 12.00
11.02 23:00

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, каталонский клуб выключился из гонки за 29-летнего хавбека, что сыграло на руку «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что за Киммихом продолжают следить «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но если немец решится на переезд в Англию, то, скорее всего, он прибудет на «Олд Траффорд».

В этом сезоне Киммих провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 75 миллионов евро.

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