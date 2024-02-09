«Барселона» вышла из гонки за Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих не перейдёт в «Барселону». Об этом сообщает TEAMtalk.

По сведениям источника, каталонский клуб выключился из гонки за 29-летнего хавбека, что сыграло на руку «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что за Киммихом продолжают следить «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», но если немец решится на переезд в Англию, то, скорее всего, он прибудет на «Олд Траффорд».

В этом сезоне Киммих провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 75 миллионов евро.