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Самые дорогие трансферы в истории футбола: Салах может побить рекорд

10 Февраля 2024 • 15:50 Комментировать

Саудовская Аравия уже удивила футбольную общественность прошлым летом. В будущее межсезонье аравийцы снова будут весьма активны на трансферном рынке. Появилась новость о том, что Мохамед Салах может перейти в «Аль-Иттихад» за 233 млн евро. Это позволит ему стать самым дорогим трансфером на планете. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о пятёрке самых дорогих переходов в истории футбола.

Салах идёт на рекорд

Мохамед Салах – один из лидеров «Ливерпуля». Вместе с английским клубом он завоевал семь различных трофеев, среди которых победа в Лиге чемпионов и звание чемпиона Англии. Бывший одноклубник египтянина Садио Мане прошлым летом уже перебрался в стан «Аль-Насра», где получает 40 млн евро в год. Безбедная старость Мане и его внукам точно не грозит.

Слухи о том, что и Салах уедет зарабатывать себе под конец карьеры, также кружились вокруг Мохамеда целый год. Но в Саудовской Аравии решили, похоже, поставить окончательную точку. «Аль-Иттихад», в котором выступают Канте, Фабиньо и Бензема, готов выложить за Салаха 233 млн евро. Отметим, что прошлым летом клуб хотел сделать Мохамеда самым высокооплачиваемым футболистом в мире, но Салах предпочёл остаться в «Ливерпуле». Второго шанса Мохамед, которому близка культура и религия Саудовской Аравии, вряд ли упустит.

Вдвое дешевле

Пятый, на данный момент, трансфер в мировом футболе обошёлся почти вдвое дешевле той суммы, что предлагают аравийцы за Салаха. Португалец Жоау Фелиш перешёл в стан «Атлетико» в июле 2019 года за 127,2 млн евро. Вместе с «матрасниками» он стал чемпионом Испании, но больше всего от этой сделки выиграла «Бенфика», которая продала собственного воспитанника. История в «Атлетико» для Фелиша закончилась по странному сценарию. Он всеми силами рвался в «Барселону», где и оказался в аренде в текущем сезоне.

«Барселона»

В сезоне-2017/2018 «Барселона» провернула две сделки, каждая из которых обошлась ей в 135 млн евро. Летом 2017 года был куплен Усман Дембеле из дортмундской «Боруссии», а зимой 2018-го из «Ливерпуля» в Каталонию переехал Фелипе Коутиньо. Последний поскитался по арендам и был впоследствии продан в «Астон Виллу» за 20 млн евро, а Дембеле летом 2023 года перешёл в «ПСЖ» за 50 млн евро. «Барселона» потеряла 200 млн евро. С такой селекцией не избежать финансовых проблем.

Никуда без Мбаппе

Килиан Мбаппе сейчас главная фигура в СМИ. Его переход в мадридский «Реал» напоминает затяжной сериал. В отличие от трансфера в «ПСЖ» в самом горячем на дорогие переходы сезоне-2017/2018, «Монако» заработал на продаже собственного воспитанника 180 млн евро, чем явно может быть доволен. В прошлом году Мбаппе мог поставить рекорд трансферных переходов. «Аль-Хиляль» предлагал парижскому клубу 300 млн евро и 700 млн евро самому игроку за один сезон. Этот переход мог стать «прослойкой» для урегулирования отношений между «ПСЖ» и «Реалом». Не получилось.

Рекорд

Рекорд трансферных переходов уже семь лет удерживает Неймар. Свои 222 млн евро он отработал в «ПСЖ», вместе с которым выиграл 12 различных трофеев, но все из них во Франции. Сегодня 32-летний рекордсмен доигрывает и наслаждается жизнью в «Аль-Хиляле», в который перешёл из парижского клуба прошлым летом за 90 млн евро.

Пять самых дорогих трансферов в истории футбола

Игрок
Откуда
Куда
Сумма компенсации, млн евро
Сезон
Неймар «Барселона» «ПСЖ» 222 2017/2018
Килиан Мбаппе «Монако» «ПСЖ» 180 2018/2019
Фелипе Коутиньо «Ливерпуль» «Барселона» 135 2017/2018
Усман Дембеле «Боруссия» Дортмунд «Барселона» 135 2017/2018
Жоау Фелиш «Бенфика» «Атлетико» 127,2 2019/2020

Константин Лицин

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Неймар АПЛ Мохамед Салах Килиан Мбаппе Усман Дембеле Саудовская Аравия ещё теги
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