Перчатки уже запылились: Будет ли де Хеа ещё играть, и кому он может понадобиться

Давид де Хеа летом покинул «Манчестер Юнайтед», но до сих пор находится без клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» констатирует, что испанец, видимо, завершит карьеру.

Де Хеа не тянет топ-клубы

Откровенно говоря, странно, что Давид де Хеа до сих пор не нашёл варианта в Европе. Ещё в прошлом сезоне он выступал в составе «Манчестер Юнайтед» и не настолько плохо, чтобы он вообще никому не был нужен. Однако в игре испанца давно была заметна важная особенность. Де Хеа очень плохо играл ногами, в этом смысле он был несовременным вратарём. По сути, именно это стало причиной ухода из «Манчестер Юнайтед».

Без этого навыка де Хеа не мог получить приглашения от топ-клуба, потому что сейчас это обязательное требование к вратарям. Кажется, что уже меньше ценится надёжность в рамке, а вот возможность разыгрывать мяч через «дом» крайне важна. Нет сомнений, что де Хеа получал предложения из Европы, просто нельзя представить, чтобы о нём все забыли. По всей видимости, причина простоя испанца заключается в том, что его звали не те коллективы, которые ему интересны. Возможно, сам голкипер ожидал после «МЮ» оказаться в другом большом клубе, а как раз такие вряд ли в его услугах заинтересованы. Идти же в середняк де Хеа, похоже, не хочет.

Отказ от Саудовской Аравии как подтверждение намерений де Хеа

Нет сомнений, что де Хеа звали в Саудовскую Аравию. Туда зовут всех, так что испанец точно был в каких-то списках. Однако факт отказа от переезда на Ближний Восток как раз и намекает, что сам голкипер не рассматривал такую возможность. Вероятно, он ещё надеялся пробиться в сборную Испании на предстоящий Евро, а для этого надо было быть на виду. Саудовская Аравия в этом смысле не выглядит подходящим вариантом.

Сам испанец явно надеялся на предложение более высокого уровня. Тем более что пресса связывала де Хеа с возможным переходом в «Барселону» (пока там травмирован тер Штеген) и «Ньюкасл» (подменить Поупа). Это точно выглядело интереснее Саудовской Аравии, но вратарь так и остаётся без контракта.

Где можно ещё увидеть де Хеа?

Главный плюс де Хеа в текущей ситуации – отсутствие контракта. Испанец как свободный агент может подписать контракт в любой момент с кем угодно. Если какой-то клуб внезапно почувствует необходимость во вратаре, то де Хеа можно пригласить до конца сезона. Тем не менее все понимают, что такая вероятность существует только в случае наступления форс-мажора.

Реальные варианты де Хеа не связаны с большим футболом. И вот тут главный вопрос связан с мотивацией испанца. Хочет ли он уйти на совсем другой уровень, или не видит смысла мучить себя тренировками. В конце концов Эден Азар на днях ведь честно признался, что ему просто надоел весь этот тренировочный режим.

Очевидно, что де Хеа легко может найти себе вариант в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ или США. Там почти любая команда будет рада видеть испанца. Всегда де Хеа может найти вариант и в Европе, просто это будет либо середняк топ-чемпионата, либо хороший коллектив из средней лиги.

По сути, вопрос, который стоит перед де Хеа, формулируется просто: хочет ли он вообще ещё играть? Учитывая, что испанец находится без контракта более полугода, есть подозрение, что вратарь не слишком рвётся на поле.

Роман Андреев