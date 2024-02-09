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«Брентфорд» в январе предложил 25 миллионов евро за бывшего защитника «Реала»

09 Февраля 2024 • 11:45 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Брентфорд
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10.02 18:00

Лондонский «Брентфорд» в январе предложил 25 миллионов евро каталонской «Жироне» за левого защитника Мигеля Гутьерреса, который является воспитанником мадридского «Реала».

По информации от The Athletic, испанский футболист отказался от перехода, так как хотел закончить нынешний сезон в составе «Жироны», которая борется за чемпионский титул Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что в возвращении Гутьерреса заинтересован мадридский «Реал», у которого есть право первоочередного выкупа 22-летнего фуллбека.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Гутьеррес записал на свой актив один гол и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Брентфорд Мигель Гутьеррес ещё теги

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