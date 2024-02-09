Крооса хотят подписать два топ-клуба

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос находится в сфере интересов двух европейских грандов. По сообщениям журналистов Todofichajes, в подписании немецкого хавбека заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Оба клуба могут попытаться подписать Крооса грядущим летом, когда немец станет свободным агентом. Контракт Тони с «королевским» клубом истекает в конце июня.

34-летний полузащитник играет за «Реал» с лета 2014 года. Трансферная стоимость Тони оценивается в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кроос провел 22 матча, записав на свой счет один забитый мяч и семь результативных передач.