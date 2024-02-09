«Манчестер Юнайтед» - главный претендент на Тони

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Согласно сведениям источника, главным претендентом на футболиста называется «Манчестер Юнайтед». Пока у «красных дьяволов» нет серьезных конкурентов в споре за нападающего. «Арсенал» считает стоимость Айвена завышенной, а «Челси» сосредоточил свои усилия на трансфере Виктора Осимхена.

Тони совсем недавно вернулся на поле после дисквалификации за ставки. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги нападающий сыграл три поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами.