«Арсенал» выбрал новую трансферную цель

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс может сменить Испанию на Англию, об этом рапортуют журналисты таблоида The Mirror.

Как стало известно источнику, в услугах 21-летнего полузащитника заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» предпримут попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно. Трансферная стоимость Нико оценивается в 50 миллионов евро. Срок контракта вингера с «Атлетиком» истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Уильямс провел 20 матчей. На счету полузащитника три забитых мяча и шесть результативных передач.

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