Пети уверен в том, что «Челси» нужен Моуринью

Бывший чемпион мира, француз Эммануэль Пети, считает, что помочь «Челси» сейчас может лишь один из лучших тренеров в истории клуба - недавно оставшийся без работы Жозе Моуринью. В настоящий момент команду тренирует Маурисио Почеттино, но бывший и столь успешный тренер «Тоттенхэма» откровенно не справляется с ситуацией:

- Я уже слышал, что Жозе Моуринью мог бы вернуться, с Джоном Терри в качестве ассистента. Считаю, что это интересная идея. Жозе вернет команде характер и лицо. Сейчас она выглядит как разобранный механизм, а он сможет его собрать, я уверен, - цитирует слова Пети derbyderbyderby.it.