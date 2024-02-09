Томори: «Для моего поколения защитников Терри был образцом для подражания»

Английский защитник Фикайо Томори назвал легенду английского футбола, Джона Терри, образцом для подражания для его поколения.

- Выросший в «Челси» Терри был для всех нас ориентиром, особенно для защитников. Именно благодаря ему я понял, к чему мне стоит стремиться. Невероятный защитник, но и человек также. Он всегда был очень корректен с молодыми игроками, когда мы тренировались со взрослой командой, - цитирует слова Томори pianetamilan.it

Джон Терри выступал за лондонский «Челси» с 1998 по 2017 год. Он успел поиграть также за такие клубы, как «Ноттингем Форест» и «Астон Вилла».