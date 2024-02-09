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​Томори: «У Гаскойна была своя аура»

09 Февраля 2024 • 02:07 Комментировать

Английский защитник Фикайо Томори высоко ценит Пола Гаскойна, бывшего полузащитника сборной Англии, долгое время выступавшего в Италии - там же, где сейчас играет и Томори. По его словам, у Гаскойна, человека с непростой пост-футбольной судьбой, была особая аура, влюблявшая в себя фанатов:

- Я никогда не видел вживую его игру, но на меня произвели большое впечатление видеозаписи. Публика его очень любила. Его личность, его ауру, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Пол Гаскойн завершил свою игровую карьеру в 2004 году выступлениями за «Бостон Юнайтед». Томори выступает в Италии за «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Пол Гаскойн Фикайо Томори
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