​Томори: «У Гаскойна была своя аура»

Английский защитник Фикайо Томори высоко ценит Пола Гаскойна, бывшего полузащитника сборной Англии, долгое время выступавшего в Италии - там же, где сейчас играет и Томори. По его словам, у Гаскойна, человека с непростой пост-футбольной судьбой, была особая аура, влюблявшая в себя фанатов:

- Я никогда не видел вживую его игру, но на меня произвели большое впечатление видеозаписи. Публика его очень любила. Его личность, его ауру, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.

Пол Гаскойн завершил свою игровую карьеру в 2004 году выступлениями за «Бостон Юнайтед». Томори выступает в Италии за «Милан».