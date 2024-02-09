Аке – о будущем Гвардиолы в «Манчестер Сити»: «Никто не знает»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке ответил на вопрос о дальнейшем пребывании в клубе главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист занял должность во главе «горожан» в 2016 году. Его действующий договор истекает по окончании следующего сезона.

«Продление контракта Гвардиолы? Все на это надеются, но никто не знает, какие у него планы», – приводит ITV News слова Аке.

В прошлом сезоне Хосеп Гвардиола привёл «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов, Английской премьер-лиге и Кубке Англии. Позднее команда добавила в коллекцию трофеев Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В субботу «Манчестер Сити» примет в родных стенах «Эвертон» в рамках АПЛ.