Нагельсманн ответил на вопрос о будущем – тренера связывают с «Барселоной» и «Ливерпулем»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился планами на будущее.

Действующий контракт рулевого истекает сразу после завершения домашнего для Германии Евро-2024. Специалист фигурирует в числе кандидатов на должность в «Барселоне» и «Ливерпуле», которые ищут будущего преемника для Хави и Юргена Клоппа соответственно.

«Буду ли я тренером сборной Германии в сентябре? Я ещё не думал об этом. Мой контракт заканчивается летом, но сейчас в центре внимания чемпионат Европы. После турнира будет видно, останусь ли я. Если да, то я сделаю всё, чтобы хорошо провести Лигу наций и выиграть группу, но прежде нам нужно успешно выступить на Евро-2024», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова Нагельсманна.