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Озил подколол мадридский «Атлетико» из-за новости о синих карточках

08 Февраля 2024 • 21:46 Комментировать

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и мадридского «Реала» Месут Озил отреагировал в своей соцсети на новость о планируемом в футболе нововведении – синих карточках.

«Значит, «Атлетико Мадрид» будет играть только с шестью игроками?», - пишет Озил.

Напомним, что синие карточки арбитры, если нововведение примут, должны будут предъявлять игрокам за преднамеренную попытку фола или споры с судьями матча. Синяя карточка будет удалять игрока с поля на время, равное 10 минутам, оставляя тем самым команду в меньшинстве не на всю игру.

Тестировать нововведение планируется постепенно – сначала в низших футбольных лигах.

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