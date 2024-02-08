​Кивиор может сменить «Арсенал» на клуб Серии А

Защитник Якуб Кивиор, который уже год принадлежит «Арсеналу», может сменить клуб ближайшим летом. Согласно информации Evening Standard, поляк интересен ряду клубов Серии А, в том числе «Милану».

Стоит сказать, что в 2021-2023 годах Кивиор уже выступал в Италии – за «Специю». Если брать нынешний сезон, то в 18 официальных матчах за «Арсенал» польский футболист записал на свой счёт один результативный пас.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Якуба Кивиора в 25 миллионов евро.

«Арсенал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.