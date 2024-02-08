Бельгийский нападающий Дивок Ориги решил остаться в «Ноттингем Форест», хотя еще недавно руководство клуба не собиралось выкупать игрока, права на которого принадлежат «Милану», а избавиться от него. Как уточняет The Athletic, сейчас руководство клуба уже сообщило игроку о намерении сохранить его. Причина достаточно проста - лидер атак команды, Крис Вуд, получил травму. И для Ориги открылась возможность показать себя в чемпионате, который он хорошо знает, ведь ранее Дивок уже выступал в составе «Ливерпуля», прежде чем перебраться в «Милан», что оказалось не очень удачным решением.
Ориги передумал и решил остаться в «Ноттингеме»
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