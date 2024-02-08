​Тен Хаг оценил работу Эмери в «Астон Вилле»

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг оценил работу своего коллеги Унаи Эмери в Бирмингеме.

«Я думаю, что Эмери очень хорошо развивает свою команду. Они хотят играть как первым, так и вторым номером. Футболисты знают, что им нужно делать, и они хорошо взаимодействуют друг с другом. Это настоящая команда, у которой есть оружие. Мы должны сыграть на максимальном уровне, чтобы добиться результата», - сказал тен Хаг журналистам на пресс-конференции.

Матч «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» стартует 11 февраля в 19:30 по московскому времени.