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​Тьяго Алькантара снова в лазарете «Ливерпуля»

08 Февраля 2024 • 15:26 Комментировать

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара долгое время находился в лазарете. На минувших выходных испанец впервые вышел на футбольное поле в этом сезоне, заменив Джо Гомеса в концовке матча Английской премьер-лиги против «Арсенала».

Как сообщает The Times, Тьяго снова травмирован – у него мышечное повреждение. Таким образом, 32-летний футболист снова какое-то время проведёт вне игры.

Отметим, что действующий контракт Тьяго с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Тьяго Алькантара
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