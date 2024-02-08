Де Брёйне номинирован на премию лучшего игрока месяца в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне попал в число футболистов, которые были номинированы на звание лучшего АПЛ по итогам января.

Помимо де Брёйне, за награду будут бороться Элайджа Адебайо («Лутон Таун»), Конор Брэдли, Диогу Жота (оба – «Ливерпуль»), Габриэль Магальянс («Арсенал») и Ришарлисон («Тоттенхэм»).

В январе де Брёйне принял участие в трех матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три голевые передачи.

На данный момент лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 51 очко. На втором месте идет «Манчестер Сити», который отстает от мерсисайдцев на два очка, но имеет игру в запасе. Тройку замыкает «Арсенал».