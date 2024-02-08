Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эриксен может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

08 Февраля 2024 • 14:12 Комментировать
Лутон Таун
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.72 X 3.95 2 4.60
10.02 18:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может покинуть свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Алекса Крука, датчанин входит в список игроков, с которыми манкунианцы были бы не прочь расстаться в конце сезона.

Источник отмечает, что в зимнее трансферное окно у Эриксена были предложения из Турции, но футболист отказался от переезда. 31-летний полузащитник в данный момент не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Эриксен в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и результативной передачей. Напомним, ранее Кристиан также выступал в Англии в составе лондонского «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

07 Февраля
13:49
«Манчестер Юнайтед» может купить Руни
05 Февраля
12:44
Источник: Тен Хаг проводит последние месяцы в «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛУТОН ТАУН ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы» Гвардиола назвал футболиста, который заменит де Брёйне
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
14:25 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне номинирован на премию лучшего игрока месяца в АПЛ
14:12 · Англия. Премьер-лига
Эриксен может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом
14:04 · Англия. Премьер-лига
Инфантино: «Будем наказывать клубы техническими поражениями за расизм»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» повесил ценник на Тони — есть два претендента слухи
13:12 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ готовы купить Рафинью у «Барселоны»
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» хочет вернуть Эриксена слухи
13:05 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен установил рекорд сезона в АПЛ по скорости рывка
13:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал празднование Фернандеса после гола в ворота «Астон Виллы»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выбрал защитника на продажу
12:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду круче Месси – новое сравнение звёзд футбола
12:16 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Чем успешней является команда, тем больше люди ждут момента для критики»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Три клуба ведут переговоры с де Хеа
11:42 · Англия. Премьер-лига
Терри: «Фернандес потрясающе сыграл против «Астон Виллы»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» 1
11:34 · Англия. Премьер-лига
Галлахер – о первом голе в сезоне: «Наконец-то этот груз свалился с моих плеч»
Все новости
Рекомендуем