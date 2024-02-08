Эриксен может покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может покинуть свою команду ближайшим летом. По информации от журналиста Алекса Крука, датчанин входит в список игроков, с которыми манкунианцы были бы не прочь расстаться в конце сезона.

Источник отмечает, что в зимнее трансферное окно у Эриксена были предложения из Турции, но футболист отказался от переезда. 31-летний полузащитник в данный момент не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне.

Эриксен в этом розыгрыше Английской премьер-лиги отметился одним голом и результативной передачей. Напомним, ранее Кристиан также выступал в Англии в составе лондонского «Тоттенхэма».