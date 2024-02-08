Инфантино: «Будем наказывать клубы техническими поражениями за расизм»

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино принял участие в конгрессе УЕФА. Во время своего выступления руководитель сделал важное заявление о расизме в футболе.

«Мы должны брать ответственность на себя. Будем присуждать технические поражения клубам, которые будут замешаны в расистских скандалах. Кроме того, я поддерживаю досрочное завершение поединков, если во время них происходят инциденты, связанные с расизмом», - передает слова президента ФИФА RMC Sport.

Ранее на проявления расизма в свой адрес неоднократно жаловался звездный форвард «Реала» Винисиус Жуниор.