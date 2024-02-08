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«Брентфорд» повесил ценник на Тони — есть два претендента слухи

08 Февраля 2024 • 13:22 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Брентфорд
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10.02 18:00

Форвард «Брентфорда» Айвен Тони может сменить клубную прописку предстоящим летом.

По информации TEAMtalk, на 27-летнего футболиста претендуют два топ-клуба Английской премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». При этом сообщается, что у «красных дьяволов» больше шансов на подписание нападающего. Источник отмечает, что «Брентфорд» готов отпустить Тони за 93,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Тони принял участие в двух матчах чемпионата Англии, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 22 сыгранных матчей «Брентфорд» находится на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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