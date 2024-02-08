Два клуба АПЛ готовы купить Рафинью у «Барселоны»

Каталонская «Барселона» планирует расстаться с атакующим полузащитником Рафиньей по завершении нынешнего сезона. Как сообщает Todofichajes, у бразильского вингера есть два варианта в чемпионате Англии.

По сведениям журналистов, интерес к игроку проявляют два представителя АПЛ. Речь идет о лондонских «Челси» и «Тоттенхэме». Рафинье предстоит сделать выбор между этими клубами. Оба покупателя готовы заплатить «сине-гранатовым» за бразильца порядка 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 27-летний полузащитник сыграл 15 матчей. Рафинья забил три гола и отдал пять результативных передач.