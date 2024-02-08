«Брентфорд» хочет вернуть Эриксена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может вернуться в «Брентфорд». Об этом сообщает Metro.

По данным источника, «пчелы» готовы предпринять попытку трансфера 31-летнего футболиста предстоящим летом. Ранее сообщалось, что в услугах датчанина заинтересован турецкий «Галатасарай».

Напомним, Эриксен уже выступал за «Брентфорд» в 2022 году с января по июль, а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне на счету хавбека 19 выходов на поле, один забитый мяч и две результативные передачи. Контракт Эриксена с клубом рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 13 миллионов евро.