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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» выбрал защитника на продажу

08 Февраля 2024 • 12:58 Комментировать

Польский защитник Якуб Кивиор, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», может сменить клубную прописку. Об этом рапортует Evening Standard.

Согласно сведениям источника, руководство «канониров» решило расстаться с легионером в летнее трансферное окно. Среди претендентов на поляка называется «Милан». Напомним, что Кивиор пополнил ряды «Арсенала» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний защитник сыграл за лондонскую команду 11 поединков. На счету Кивиора одна результативная передача и одна желтая карточка.

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