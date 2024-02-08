Роналду круче Месси – новое сравнение звёзд футбола

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду больше всех среди футболистов зарабатывает на рекламе в социальных сетях.

Football’s Finest сообщает, что за одну спонсорскую публикацию 39-летний игрок получает 1,54 миллиона фунтов. Второе место в этом рейтинге занял извечный конкурент КриРо – аргентинец Лионель Месси. 36-летний форвард «Интер Майами» зарабатывает за рекламу в своем аккаунте 1,24 миллиона. Топ-3 по заработку занимает нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Французскому игроку платят за рекламу в соцсети 277 тысяч фунтов.

В топ-10 также попали: Букайо Сака, Мохамед Салах, Винисиус Жуниор, Антуан Гризманн, Эрлинг Холанн, Роберт Левандовски и Лука Модрич.

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