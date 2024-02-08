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Диаш: «Чем успешней является команда, тем больше люди ждут момента для критики»

08 Февраля 2024 • 12:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Эвертон
1 1.20 X 7.10 2 12.50
10.02 15:30

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поразмышлял о том, как влияет на его команду критика. Напомним, если подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют свой матч в запасе, «горожане» обойдут «Ливерпуль» и возглавят турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

«Людям нравится говорить. Чем больше ты выигрываешь, чем успешней ты являешься в командном и индивидуальном плане, тем больше люди будут ждать момента неудачи, чтобы обрушиться с критикой. Мы принимаем это. Пожалуйста, создавайте больше шума вокруг нас, ведь это сделает наши следующие победы слаще», – цитирует Диаша The National Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш

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