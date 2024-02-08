Диаш: «Чем успешней является команда, тем больше люди ждут момента для критики»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поразмышлял о том, как влияет на его команду критика. Напомним, если подопечные Хосепа Гвардиолы выиграют свой матч в запасе, «горожане» обойдут «Ливерпуль» и возглавят турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

«Людям нравится говорить. Чем больше ты выигрываешь, чем успешней ты являешься в командном и индивидуальном плане, тем больше люди будут ждать момента неудачи, чтобы обрушиться с критикой. Мы принимаем это. Пожалуйста, создавайте больше шума вокруг нас, ведь это сделает наши следующие победы слаще», – цитирует Диаша The National Sport.