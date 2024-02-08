Три клуба ведут переговоры с де Хеа

Испанский вратарь Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после расставания с «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру за пределами Европы. Об этом рапортует Todofichajes.

По информации журналистов, у опытного голкипера есть несколько вариантов трудоустройства в чемпионате Саудовской Аравии. С де Хеа связались такие клубы, как «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и «Аль-Шабаб». Стороны ведут переговоры, но пока далеки от договоренности.

В прошлом сезоне 33-летний вратарь сыграл 38 матчей в чемпионате Англии. Давид пропустил 43 мяча, а в 18 играх отстоял на ноль.