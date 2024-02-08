Флик определился с первым трансфером в «Барселоне»

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик является основным претендентом на пост главного тренера каталонской «Барселоны». Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, немецкий тренер готов сменить Хави Эрнандеса по завершении нынешнего сезона. Флик уже обратился с первой просьбой к руководству «сине-гранатовых». Тренер хочет оформить трансфер нападающего Тимо Вернера, ныне выступающего в аренде за лондонский «Тоттенхэм». Полноценный контракт форварда принадлежит «РБ Лейпцигу».

Последним местом работы Флика была сборная Германии. До этого он руководил мюнхенской «Баварией».

«Барселона» выбрала нового главного тренера