«Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может перебраться на Туманный Альбион. По информации Todofichajes, в услугах нидерландского футболиста заинтересован лондонский «Челси».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 80 миллионов евро. Лондонцы хотят снизить эту сумму включением в сделку украинского вингера Михаила Мудрика. «Пенсионеры» приобрели его за 70 миллионов у украинского «Шахтёра».

Сделка между «Челси» и «Барселоной» может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 15 матчей в Ла Лиге, забил гол и получил шесть желтых карточек.