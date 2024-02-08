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«Арсенал» близок к новой сделке с важным игроком

08 Февраля 2024 • 11:15 Комментировать

Лондонский «Арсенал» продолжает работу по новому контракту защитника команды Бена Уайта. Об этом информирует HITC.

Согласно сведениям источника, стороны ведут активные переговоры. Есть уверенность, что договоренность между Уайтом и «канонирами» будет достигнута в самое ближайшее время.

Срок действующего контракта игрока с лондонским топ-клубом истекает летом 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уайт провел 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Бен Уайт
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