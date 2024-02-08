Трент Александер-Арнольд: «Моя цель — квадрупл»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился целями на оставшуюся часть сезона.

Игрок сборной Англии отметил, что теперь каждый матч подобен финалу, и даже ничейный исход будет оцениваться как поражение, но многое будет зависеть от стабильности.

«Я буду полностью сосредоточен на том, чтобы завоевать каждый возможный трофей. Моя цель — квадрупл. Я верю, что мы способны обыграть любую команду в любом турнире», - приводит слова Александер-Арнольда CNN Sports.

Напомним, что 25 февраля подопечные Юргена Клоппа могут завоевать первый трофей в сезоне. Они сыграют против «Челси» в финале Кубка английской лиги.