«Вест Хэм» отказался продавать Боуэна в январе за 58 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» в январе отказался продавать своего нападающего Джаррода Боуэна. По информации от журналиста Грэма Бэйли, неназванный клуб предлагал за англичанина 58 миллионов евро компенсации, но «молотобойцы» ответили отказом.

Напомним, Боуэн уже давно числится на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. В последние годы нападающего часто связывали с переходом в «Ливерпуль», но мерсисайдцы до сих пор не смогли оформить трансфер.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний Боуэн отметился 11 голами и 2 результативными передачами. Джаррод перешёл в «Вест Хэм» в 2020 году из «Халл Сити», который на тот момент выступал в Чемпионшипе.