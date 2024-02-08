Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» отказался продавать Боуэна в январе за 58 миллионов евро

08 Февраля 2024 • 11:03 Комментировать
Вест Хэм
...
Арсенал
11.02 17:00

Лондонский «Вест Хэм» в январе отказался продавать своего нападающего Джаррода Боуэна. По информации от журналиста Грэма Бэйли, неназванный клуб предлагал за англичанина 58 миллионов евро компенсации, но «молотобойцы» ответили отказом.

Напомним, Боуэн уже давно числится на радаре у топ-клубов Английской премьер-лиги. В последние годы нападающего часто связывали с переходом в «Ливерпуль», но мерсисайдцы до сих пор не смогли оформить трансфер.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 27-летний Боуэн отметился 11 голами и 2 результативными передачами. Джаррод перешёл в «Вест Хэм» в 2020 году из «Халл Сити», который на тот момент выступал в Чемпионшипе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джаррод Боуэн

Новости по матчу

Сегодня, 08 Февраля
11:03
«Вест Хэм» отказался продавать Боуэна в январе за 58 миллионов евро
07 Февраля
11:47
Артета доволен выступлениями Жоржиньо, но «Арсенал» пока не решил будущее игрока
00:22
Директор «Вест Хэма» – о подписании Филлипса: «Мы искали лидера»
06 Февраля
16:04
У «Арсенала» есть опция продления контракта с Жоржиньо на один год
05 Февраля
14:41
Деку: «Не забывайте, что Рафинью хотели подписать «Челси» и «Арсенал»
04 Февраля
23:59
«Арсенал» готов поспорить с «Челси» за Осимхена
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера Назван единственный клуб, ради которого Клопп готов отказаться от отпуска Не Роналду и Пеле: Лэмпард назвал лучшего футболиста в истории Из «Реала» может уйти топ-футболист с ценником в 100 млн евро «Он намного сильнее»: Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси «Роналду – настоящий лидер, а он просто клоун»: болельщики проклинают Месси после пропуска матча в Гонконге ​Фанаты «Реала» выступили с требованием к клубу по Роналду ​«Ливерпуль» может продать Салаха за рекордные для мирового футбола деньги – назван клуб Дибала объяснил, почему Моуринью уволен из «Ромы»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время ​Хави: «Реал» давит на судей, даже слепой это видит» Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Порешали без Роналду: «Аль-Наср» отгрузил шесть безответных мячей «Интеру Майами» с Месси, Альбой, Бускетсом и Суаресом Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем» «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Вайсфельд — о слабых результатах «Вашингтон Кэпиталз»: «Это не стало большой неожиданностью» Канарейкин — об игре «Авангард» — СКА: «Это был один из самых интересных матчей в нынешнем сезоне КХЛ» Кожевников — о победе «Авангарда» над СКА со счетом 9:5: Хорошая игра, но назвать её лучшей не могу Кожевников оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф в этом сезоне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Февраля
11:42 · Англия. Премьер-лига
Три клуба ведут переговоры с де Хеа
11:42 · Англия. Премьер-лига
Терри: «Фернандес потрясающе сыграл против «Астон Виллы»
11:36 · Англия. Премьер-лига
Флик определился с первым трансфером в «Барселоне»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Галлахер – о первом голе в сезоне: «Наконец-то этот груз свалился с моих плеч»
11:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отдать Мудрика за звезду «Барселоны» 2
11:28 · Англия. Премьер-лига
Кин: «Фернандес и Кайседо доминировали в полузащите в матче с «Астон Виллой»
11:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к новой сделке с важным игроком
11:04 · Англия. Премьер-лига
Трент Александер-Арнольд: «Моя цель — квадрупл»
11:03 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отказался продавать Боуэна в январе за 58 миллионов евро
10:56 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» отреагировали на новость о возвращении Гвардиолы
09:41 · Англия. Премьер-лига
Лингард стал игроком «Сеула» официально
09:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов заплатить 50 миллионов за нового форварда
01:32 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» только в серии пенальти прошёл «Бристоль Сити»
00:33 · Англия. Кубок Англии
Энцо Фернандес забил шедевральный гол прямым ударом со штрафного
07 Февраля
23:52 · Англия. Премьер-лига
Галлахер оформил первый гол в сезоне за «Челси»
Все новости
Рекомендуем