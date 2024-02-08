В «Барселоне» отреагировали на новость о возвращении Гвардиолы

Спортивный директор «Барселоны» Деку отреагировал на слухи о возможном возвращении Хосепа Гвардиолы на пост главного тренера каталонского клуба.

«Нет сомнений, что Гвардиола – тренер мирового уровня. Он был лучшим наставником в истории клуба. После ухода из нашего клуба Хосеп продолжил побеждать. Сейчас он является лучшим футбольным тренером в мире. Но мы пока не разговаривали ни одним специалистом по поводу работы», - передает слова Деку газета Marca.

В настоящий момент пост главного тренера «Барселоны» занимает Хави Эрнандес. Он покинет «сине-гранатовых» по окончании сезона.

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