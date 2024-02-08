Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Вест Хэма» Джесси Лингард трудоустроился в чемпионате Южной Кореи.

Новым местом работы 31-летнего английского футболиста стал «Сеул», об этом проинформировала клубная пресс-служба. Джесси присоединился к команде на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был «Ноттингем Форест», который он покинул летом прошлого года.

Стоит отметить, что на счету Лингарда 32 поединка за национальную сборную Англии и шесть забитых мячей. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в шесть миллионов евро.