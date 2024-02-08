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«Челси» готов заплатить 50 миллионов за нового форварда

08 Февраля 2024 • 09:10 Комментировать

Словенский форвард Беньямин Шешко, выступающий на клубном уровне за немецкий «РБ Лейпциг», имеет вариант трудоустройства в чемпионате Англии. По сведениям журналиста Экрема Конура, интерес к 20-летнему исполнителю проявляет лондонский «Челси».

В летнее трансферное окно «синие» предпримут попытку подписать словенца. Боссы «Челси» готовы выделить на его покупку 50 миллионов евро.

Беньямин выступает за «РБ Лейпциг» с лета прошлого года. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2028 года. В нынешнем сезоне словенец провел 26 поединков во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами.

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