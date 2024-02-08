Клопп дал ответ «Барселоне»

Немецкий тренер Юрген Клопп определился со своим будущим. Как стало известно Catalunya Radio, специалист ответил на предложение руководства каталонской «Барселоны». «Сине-гранатовые» подыскивают нового наставника в связи со скорым уходом Хави Эрнандеса.

По данным источника, Клопп дал понять каталонцам, что не возглавит команду в следующем сезоне. Специалист покинет «Ливерпуль» летом и возьмет продолжительный отпуск. В его планы не входит подписание контракта перед стартом сезона-2024/2025.

Напомним, что Юрген занимает пост рулевого мерсисайдцев с 2015 года. Ранее он анонсировал свой уход по окончании текущего сезона.

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