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Галлахер оформил первый гол в сезоне за «Челси»

07 Февраля 2024 • 23:52 Комментировать
Астон Вилла
0:3
Челси
1 2.13 X 3.80 2 3.30
2-й тайм

Молодой воспитанник лондонского «Челси», полузащитник Конор Галлахер отметился забитым голом за свой клуб. Он стал первым для Галлахера в текущем сезоне, а отправил он мяч в ворота «Астон Виллы» в выездном матче Кубка Англии, который в эти минуты проходит в Бирмингеме на «Вилла Парке».

До сегодняшней среды у Галлахера в активе было 30 выходов на поле. В них Конор успел оформить шесть голевых передач на партнёров, но ни разу ворота соперника сам он не поражал.

Следить за ходом матча «Челси» и «Астон Виллы» можно в текстовой трансляции на нашем портале. Впереди «синие» к исходу первого тайма матча, 0:2, но всё может измениться.

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Евро-Футбол.Ру,
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АСТОН ВИЛЛА ЧЕЛСИ
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