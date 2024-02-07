Мэддисон: «У Беллингема менталитет 30-летнего»

Джеймс Мэддисон, коллега Джуда Беллингема по национальной сборной Англии рассказал, что у молодого англичанина менталитет далеко не тот, что соответствует его возрасту.

«Джуд? Отличный парень, просто обожаю его. Несмотря на столь юный возраст, мы отлично с ним ладим. Просто у него менталитет как у 30-летнего человека, а ещё он просто одержим футболом!», - приводит слова Мэддисона Goal.

Беллингему всего лишь 20 лет, но уже сейчас он является одним из самых результативных игроков мадридского «Реала». В этом сезоне Джуд оформил уже безумные 18 голов за «королевский клуб», а также восемь ассистов.