Агент Энцо Фернандеса опроверг слухи о желании хавбека покинуть «Челси»

Уриэль Перес, официальный представитель хавбека лондонского «Челси» Энцо Фернандеса опроверг последние новости в СМИ, связанные с его клиентом. Напомним, в них сообщалось, что Энцо хотел бы покинуть лондонский клуб, с которым у него заключён долгосрочный контракт.

«Он не собирается уходить. Руководители «Челси» очень четко объяснили нам этот проект [перед переходом], поначалу в него должно быть вложено много денег, должны прийти новые и молодые игроки, но, когда команда соберётся воедино, «Челси» вырвется вперед…», - цитирует Переса журналист Эдуардо Бургос в своей соцсети.

Более подробно про неподтверждённое желание Фернандеса покинуть «Челси» мы писали здесь.